Concello de Nigrán e IEM ofrecen hoxe ás 19.00 no auditorio municipal a presentación do libro “Alejandro Viana. Un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos” coa presenza do seu autor, Roberto Mera, sobriño-bisneto ademais do protagonista. Viana podería alcumarse o Schlinder galego. Estivo á cabeza de varias organizacións humanitarias, entre elas o Servizo de Evacuación de Refugiados Españoles, e organizou a saída de miles de refuxiados cara Francia e América.