El grupo municipal del BNG de Soutomaior propuso en el último pleno una serie de mejoras en las instalaciones y servicios del área de autocaravanas ubicada en la zona portuaria de Arcade, después de que los vecinos les trasladasen numerosas quejas y problemas detectados en su funcionamiento.

El portavoz nacionalista, Manu Lourenzo, detalló la preocupación por la “situación de insalubridade e de falta de control” que existe en esta espacio de estacionamiento de autocaravanas. “Existe unha falta de hixiene no lugar, non hai control sobre o número nin sobre o tipo de vehículos que alí estacionan e a contorna desta área de autocaravanas, ao carón de praias, parques infantís, pistas deportivas e establecementos hosteleiros, que debería servir para o uso e desfrute da veciñanza, converteuse nun espazo insalubre e inseguro no que pais e nais non queren que estean os seus fillos pequenos”.

El edil del BNG criticó que el propio alcalde “nin sequera saiba o número de vehículos que alí poden aparcar” y que también desconociera “os problemas que a diario sofre a veciñanza da zona por esta situación”.

Lourenzo considera que estos problemas repercuten negativamente en la imagen que los visitantes se llevan de Soutomaior. “Non se trata só das queixas da veciñanza, que son sinxelas de contrastar; as críticas que se poden ler nas páxinas web especializadas e de turismo mostran unha imaxe lamentable de Soutomaior polo que é preciso atallar canto antes esta situación”, subrayó.