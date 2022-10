Las agrupaciones del BNG en Baiona, Nigrán y Gondomar reclamaron ayer la dimisión del presidente de la Mancomunidade, Juan González, alcalde nigranés, al considerar “un despropósito” su gestión al frente del organismo comarcal.

Los nacionalistas denuncian que González no convocó el pleno ordinario de septiembre y, en su lugar, convocó uno extraordinario en octubre para abordar la cuenta general de 2021, “que leva en curso desde maio”. Recuerdan además que “nunha convocatoria extraordinaria non hai lugar a mocións e preguntas, polo que moitos temas de interese para a comarca non puideron ser tratados”.

Acusan asimismo al alcalde nigranés de “total inacción” en la problemática laboral y de acoso del GES Val Miñor, “como determinou o informe e sanción da Inspección de Traballo e Seguridade Social”, lo que consideran un “grave desleixo”.