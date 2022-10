O historiador e escritor Carlos Méixome, autor de libros de investigación arredor da represión fascista como “Catas na Memoria. A persecución franquista no Val de Miñor” visitará hoxe e mais este xoves, día 13, os institutos de ensino secundario de Nigrán, o Val Miñor e o Escolas Proval, para darlles a coñecer aos alumnos unha recente e tráxica parte da historia da contorna, ademais de achegarlles exemplares do seu traballo. Os actos enmárcanse na programación do Mes da Memoria que Concello ofrece en outubro.