Porriño abre este mes el Aula de la UNED en Torneiros tras cinco años de espera

Porriño ofrecerá educación universitaria con la apertura de un Aula de la UNED en el municipio. Por fin, tras años de espera desde su anuncio en 2017, el Concello acogerá una de las sedes de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que se ubicará en la primera planta del Multiusos de Torneiros y contará con seis aulas donde se desarrollarán todas las actividades. Además de los servicios de tutorías y grados, la sede porriñesa también acogerá cursos formativos y de captación, servicio de biblioteca y cursos de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. La próxima semana se colgará en la web de la UNED toda la oferta formativa que se impartirá en Porriño.

Su apertura es inminente, “en los próximos días”, indican desde el Concello. El alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, y el director del campus noroeste y centro asociado de la UNED en Pontevedra, Víctor González, ya firmaron el convenio para el inicio de la actividad el presente curso 2022/2023, el cual fue ratificado esta misma semana por la Junta Rectora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

“La apertura de estas instalaciones en Porriño no podía dilatarse más tiempo por falta de gestión, se trata de permitir a nuestros vecinos y vecinas acceder a la educación superior sin tener que salir de su pueblo y que puedan ampliar su formación con la flexibilidad que la Universidad a distancia permite, pero contando con un equipo importante de personas que los acompañen en el proceso formativo”, valora el alcalde, destacando el trabajo de la edil de Educación, Carolina González, “que desde un principio priorizó esta gestión para que pudiera estar en marcha este curso”.

En este sentido, cabe recordar que, desde que en el año 2017 se anunciara la puesta en marcha de la UNED en Porriño, con la aprobación de un acuerdo plenario unánime para solicitar su apertura, no se hizo realidad al no aportar el Concello las instalaciones requeridas. En 2020 el gobierno municipal, tras un año abonando el alquiler, afrontó un desembolso de cerca de 300.000 euros para la adquisición de un local. No obstante, no fue posible su apertura por ser necesarios otros 250.000 euros para acondicionarlo.

La actual ubicación, en el Multiusos de Torneiros, fue propuesta en el pleno por aquel entonces por el hoy alcalde, Alejandro Lorenzo, y desestimada por el gobierno anterior alegando que la UNED no aprobaba dicha ubicación.

Sobre las acusaciones de otros grupos políticos reprochando al gobierno municipal gastar en fiestas la partida de la UNED, el regidor contesta que “los hechos hablan por si solos” y recuerda que en los últimos años la partida de educación del Aula de la UNED fue destinada, a través de modificaciones de crédito, a festejos, quedando el proyecto paralizado hasta ahora. “Yo no voy a malgastar ni un solo euro de cuestiones tan vitales como la educación o atención social; los vecinos tienen que saber que el grueso de la partida de fiestas la destinamos a licitar servicios de vital importancia en los centros educativos, piscina municipal y limpieza ya que trabajamos con un presupuesto de 2018, con partidas genéricas y vinculadas que vamos gestionando para dar respuesta a las necesidades reales”.

Por otro lado, la concejala de Educación, Carolina González, apunta que “la apertura de estas instalaciones es un gran logro para Porriño en el ámbito educativo ya que nuestros vecinos dispondrán en nuestro Concello de todos los niveles para alcanzar una formación plena sin necesidad de trasladarse a otros destinos. Es una gran oportunidad para las personas que, por diferentes motivos, no pudieron ir a la Universidad”.