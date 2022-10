El de ayer no fue un día más en O Rosal. Fue la segunda jornada de la trigésima edición de la Feira do Viño, en la que abrieron las casetas de las nueve bodegas que participan en el evento. Centenares de vecinos y visitantes llenaron la recién reformada Praza do Calvario, donde disfrutaron del vino y también de los diferentes productos gastronómicos que ofrece la feria. Además, a lo largo del día se realizaron diversas actividades, como un showcooking, y tampoco faltó la música. La feria se cierra hoy, jornada en la que las casetas volverán a abrir sus puertas y el dúo Awen pondrá el broche final a esta edición con un concierto.