El programa “Música e Viño no Camiño” del Xeodestino Ría de Vigo-Baixo Miño llega a Baiona este martes, día 11 de octubre, con un concierto de Two in the Mirror en el jardín de la Casa da Navegación a las 19.00 horas. Los asistentes podrán disfrutar de las versiones de pop, soul, jazz y funk que ofrece el dúo musical con una copa de vino de la denominación de origen Rías Baixas, además de gozar de la gastronomía local en los establecimientos de la zona. La iniciativa se extiende por toda el área de Vigo para potenciar la riqueza culinaria y cultural del entorno.