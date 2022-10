Baiona busca solución a su problema de limpieza de calles

Aunque considera que “las calles de Baiona nunca han estado tan limpias como este verano” y así lo ha afirmado esta semana en una comparecencia ante los medios, el alcalde, Carlos Gómez Prado, admite que el problema que denuncian numerosos vecinos tanto de palabra como a través de las redes es real. De hecho, asegura, que el gobierno municipal ha encargado un estudio de fortalezas y debilidades para encontrar una solución y mantener la vía pública libre de residuos.

El baionés es uno de los poquísimos ayuntamientos que no ha externalizado el servicio de limpieza viaria y recogida de basura orgánica –la selectiva y la gestión del punto limpio sí están externalizadas–. El regidor no descarta la privatización para lograr la calidad buscada. “No podemos decir que no a nada, tenemos que realizar un estudio exhaustivo y claro para dirimir cuál es la solución al problema”, afirma.

Precisamente la razón por la que Gómez Prado cree que la limpieza ha sido eficaz este verano es la experiencia del verano. Se contrató un servicio extra de limpieza viaria para los meses de julio y agosto, tras el concurso público correspondiente, por 53.821 euros a la empresa FCC, la misma que se encarga de la recogida selectiva y del punto limpio. Asegura incluso que “aun con ese refuerzo nos vimos desbordados con la cantidad de gente que ha venido a Baiona” y que el gobierno debe pensar en la prestación de un servicio básico como este “para todo el año, no para la gente que viene de fuera sino para los vecinos”.

El regidor advierte de que se ha disparado la recogida de escombros, restos de poda y voluminosos

A la espera de los datos que ofrezca la auditoría, el regidor sospecha que el “mal uso de los contenedores” de basura influye de manera determinante en la suciedad que con frecuencia presentan las calles. Se han disparado, asegura, los restos de poda y escombros, así como los trastos y muebles viejos que se depositan y que la adjudicataria del punto limpio ha recogido desde que estalló la pandemia. “Triplicamos a concellos con el doble de habitantes como el de Ponteareas”, afirma Gómez Prado.

La compañía, recalca, ha tenido que incrementar considerablemente la frecuencia de las recogidas. “Antes de la pandemia se hacía una recogida de plástico y cartón a la semana en invierno y dos en verano. Ahora se hace todos los días prácticamente”.

Otro de los factores a los que el alcalde achaca la mala imagen que denuncian no solo los concejales de la oposición sino numerosos vecinos y visitantes es el servicio de mantenimiento de zonas verdes y rotondas “licitado por el anterior gobierno. Lo considera “muy deficitario”, ya que “cubre únicamente el 40% de las necesidades del municipio”. “Se contrató con la empresa por 127.000 euros y el gasto se acaba yendo a 430.000 euros al año”, añade.