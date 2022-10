O Rosal ya disfruta de su trigésima Feira do Viño, la primera sin restricciones de los últimos 3 años

O Rosal vivió ayer uno de sus grandes días del año. Y es que fue el pistoletazo de salida a la trigésima edición de su Feira do Viño, una edición especial por muchos motivos: porque celebra su treinta aniversario, porque lo hace estrenando por primera vez una renovada Praza do Calvario y porque, tras dos años en los que hubo celebraciones irremediablemente condicionadas por las limitaciones sanitarias, este año ya no hay ninguna restricción, pero lo que sí hay es muchas ganas de disfrutar. Y ayer se notó, con una inauguración por todo lo alto que tuvo lugar a las 20:00 horas y en la que estuvo presente la alcaldesa, Ánxela Fernández, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, José Luis Abarca, o el presidente de la Cofradía de Cabaqueiros del Vino de O Rosal, Enrique Costas. Hoy se espera que centenares de vecinos y visitantes inunden las calles de O Rosal para disfrutar del vino, pues será precisamente hoy cuando se abran las casetas de las nueve bodegas participantes.

La edición de este 2022 conjuga lo mejora de la feria internacional que se venía celebrando en la última década, con el formato renovado que se implantó en estos años de pandemia, resultando así en una edición más completa, que combina lo mejor de la experiencia de la degustación de los vinos en las casetas, con una programación de música, juegos y oferta cultural de calidad. “La mejor forma de gozar de unos vinos tan excepcionales como los de O Rosal, es hacerlo rodeados de familia y amigos, disfrutando de un concierto, charlando y compartiendo el momento y la experiencia”, destacó la alcaldesa, Ánxela Fernández. Durante el acto inaugural, la regidora quiso destacar que “la feria es para los rosaleiros y rosaleiras el escaparate en el que celebramos y gozamos de forma lúdica del valor del excelente vino elaborado por nuestras bodegas”. El pregón a cargo del Master of Wine Pedro Ballesteros, y el concierto de Moon Cresta dieron el pistoletazo de salida a un evento que durante el fin de semana celebrará un programa muy completo que incluye el showcooking del programa EuroChef de EuroRural, sesiones vermú donde el vermú precisamente cederá su protagonismo al vino de O Rosal, amenizados con la música de Blues do País hoy al mediodía, y mañana domingo con el concierto de Pandereteiras Tremelique. La cita más destacada correrá a cargo del grupo Broken Peach, que dará un concierto por todo lo alto hoy por la noche. Mañana por la mañana habrá ocasión de jugar en familia con los Juegos de la empatía y, para finalizar la programación, el dúo Awen ofrecerá un concierto en el que recorrerán las canciones más destacadas de los 70, 80 y 90.