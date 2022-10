Las agrupaciones de electores Alternativa Veciñal de Pazos de Borbén y AER de Redondela han unido esfuerzos en la denuncia de los “constantes vertidos de aguas fecais e industriais que está a facer o Concello de Pazos nun afluente do río Alvedosa” y que, según afirman, “perxudica gravemente ao ecosistema de ambas localidades coa pasividade das dúas administración locais”.

El portavoz de Alternativa Veciñal, Luciano Otero, reclama una solución urgente “xa que levamos anos con esta problemática, con decantadoras obsoletas que non fan a súa función tanto en Amoedo como en Pazos, Moscoso e Nespereira”. “Cremos que os vertidos, que son constantes, proveñen dunhas 150 casas, uns 400 veciños da zona, así como do polígono industrial de Amoedo, que acolle a 14 empresas”, explica Otero.

"Se non se soluciona en breve, AER sufragará con medios propios un estudo sobre o estado das augas do Alvedosa"

Desde AER denuncian que esta “barbaridade medioambiental” está poniendo en peligro los bancos marisqueros de la ría y solicitan que Augas de Galicia haga una ejecución subsidiaria del problema y aporte soluciones efectivas y también urgen al Concello de Redondela para que se persone como parte interesada y solicite al organismo autonómico información sobre el vertido contaminante que realiza el Concello de Pazos de Borbén. Según indica el concejal de AER, Roberto Villar, “a pasividade do goberno de Redondela neste asunto é evidente xa que reunímonos co concelleiro de Medio Ambiente a principios de setembro para urxir unha solución e seguimos a esperar”. El edil de la formación asamblearia destaca que el compromiso de su agrupación "é clara" y advierte que "se non se soluciona en breve, AER sufragará con medios propios un estudo sobre o estado das augas do Alvedosa”.