El paseo prometido del Miñor

En cada campaña, en cada programa electoral para las municipales de Gondomar aparece la intención de habilitar un paseo que discurra junto al río Miñor. El alcalde gondomareño, Paco Ferreira, encargaba hace unos meses un nuevo proyecto para trazar la senda hasta el puente de Mañufe, poco más de un kilómetro, y aprovechar la parcela pública que albergó hace años la antigua depuradora para crear una pequeña playa fluvial. Pero el camino prometido desde hace décadas se extiende hasta el puente de A Ramallosa. Sería un corredor de ribera que permitiría desplazarse a pie a lo largo de algo más de 5 kilómetros hasta Baiona o hasta Praia América sin apenas cruzarse con el tráfico rodado. Todo un reclamo para practicar turismo y hábitos de vida saludable a la vez.

Esa vieja idea es la que Manifesto Miñor quiere volver a poner sobre la mesa y por ello presentará una moción mañana jueves al pleno previsto a las 20.00. La propuesta plantea una “intervención branda e respectuosa cun espazo tan sensible” para crear el sendero fluvial. El portavoz de la formación nacionalista, Antonio Araúxo, considera que “o mellor xeito de acometer os traballos sería a través dunha escola obradoiro, polo que ten de implicación e sensibilización directa na poboación da comarca, desde o momento mesmo dos traballos preliminares” .

La formación política convocará nuevas andainas este otoño para reivindicar el sendero fluvial

Deterioro del espacio

El paseo forma parte de las reivindicaciones del grupo político desde su fundación, pero ha sido este verano cuando sus integrantes han puesto en marcha iniciativas para recabar apoyo ciudadano y ejercer presión sobre los gobiernos municipales. Han sido dos las “andainas” organizadas por Manifesto en julio y en julio, no solo para defender la idoneidad de la senda, sino para mostrar el deterioro de las riberas del cauce que vertebra y da nombre a la comarca del Val Miñor. Aunque hay un tramo despejado en las proximidades del centro urbano, son numerosos los “obstáculos” que el recorrido presenta río abajo. Manifesto muestra un reportaje fotográfico que deja claro “que hai actuacións que cómpre levar a cabo con urxencia, como por exemplo a retirada de ducias de árbores caídas atravesando o río, a eliminación de vexetación alóctona e invasiva, por non falar da chatarrería existente no treito final do río e na propia Xunqueira”. Araúxo hace hincapié asimismo en las “verteduras da depuradora de Gondomar, situada na parroquia de Donas, que merece un capítulo aparte, pois é unha peza clave tanto na recuperación do río coma no saneamento da Foz do Miñor”.

Por todo ello, Manifesto propone a la Corporación iniciar las gestiones necesarias ante las administraciones públicas implicadas, –Costas, Augas de Galicia, Xunta, así como la Mancomunidade do Val Miñor por ser un proyecto supramunicipal– con el objeto de recuperar “este espazo de extraordinarios valores naturais e devolverlle a saúde para uso e gozo da veciñanza en xeral”.

Convocarán asimismo nuevas andainas reivindicativas para este otoño con el fin de concienciar sobre los beneficios que traería el más prometido de los paseos para todos los miñoranos.