Los enfrentamientos regresan a la Cofradía de Baiona en plena carrera hacia las elecciones convocadas en todos los pósitos gallegos el próximo día 29. Tres percebeiros a pie denunciaron ayer irregularidades en el censo. Son la ex patrona mayor, Susana González, la ex secretaria Isabel González, y otro compañero en la agrupación. Aseguran que la dirección de la entidad ha registrado percebeiros de a pie en el censo de los de a flote con el objetivo de “manipular” los resultados a su favor y así se lo han trasladado a la junta electoral única de la Secretaría Xeral Técnica de la Consellería do Mar.

Afirman además que la comisión electoral de la Cofradía ha sido nombrada sin pasar por la junta electoral como manda la normativa y reclaman medidas de control sobre el proceso. Preguntado sobre el asunto, el actual patrón mayor, José Miguel Sotelo, indica que por su cargo debe mantenerse al margen del proceso electoral, ya que para ello existe una comisión electoral. No obstante, fuentes del pósito baionés niegan las acusaciones y aseguran que el proceso “ha sido transparente, público a través del tablón de anuncios y ratificado por la Consellería do Mar”.