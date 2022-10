El talento de Noemí y Xavi conquista Porriño

Dice el refrán que nadie es profeta en su tierra, pero en el caso de la joven artista porriñesa Noemí Fernández, el proverbio se equivoca. Noemí, que fue finalista en el concurso de televisión “La Voz Kids” en 2018, se ha alzado con el primer premio del certamen Tes Talento? de Porriño. El jurado eligió a esta joven promesa de la música luego de escuchar su interpretación magistral de “One night only”, de Dreamgirls.

“Todas las voces que escuchamos eran maravillosas, pero la de Noemí preponderaba sobre las demás y nos emocionó a todos en sus dos intervenciones”, destacó el portavoz del jurado, Carlos Tresandí, en la gran final de un certamen que el Concello recuperó este año y que puso el broche de oro de las Fiestas del Cristo.

El veredicto del jurado conlleva una recompensa de 500 euros y la grabación de un tema para impulsar la carrera musical de Noemí, que siempre ha tenido un importante apoyo del Concello de Porriño. Sin ir más lejos, este verano la joven fue escogida como telonera de Taburete en el concierto que el grupo de fama nacional ofreció en la villa del Louro.

El segundo puesto fue para el mosense Iker Faure, que conquistó al público y al jurado con un tema de su autoría, “Hasta que tú quieras”; y el tercero recayó en la porriñesa Lucía Samoelle y su personal interpretación de “La despedida”.

Doce finalistas

En total fueron doce los artistas que disputaron la final tras clasificarse en las dos semifinales celebradas para la categoría de adultos. El jurado, formado por Carlos Tresandí, Bienvenido Estévez, Carla Lourdes, Miriam Rodríguez y Félix da Silva, destacó la calidad artística de todas las propuestas.

Por otro lado, en la modalidad infantil, el primer premio fue para el tudense Xavi Arós, que revolucionó a todos no solo con su voz, sino también con su espectacular coreografía del eurovisivo “SloMo”. Xavi suma esta victoria a otro premio conseguido este verano en el concurso de talentos de Caldelas, donde se midió ante participantes de todas las edades y, si bien no ganó, impresionó a todos por su presencia sobre el escenario. En segundo lugar quedó el grupo formado por Antón Pedreira, Fabio Ocampo, Javier Muíños y Mateo Pallares, los Generación M, que brillaron con “Miña terra galega”. Por último, Nora Rivas ocupó el tercer puesto tras interpretar “The one that got away”.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, fue el encargado de entregar los galardones y aprovechó para dar la enhorabuena “a todos y todas las participantes que demostrasteis que sin duda alguna aquí hay talento” y destacó “la buena acogida que tienen iniciativas como este concurso musical y todas aquellas actividades culturales que se proponen, muestra de que Porriño y sus vecinos y vecinas tienen una enorme inquietud cultural y, desde el Concello lo respaldaremos”.