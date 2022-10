La realidad virtual llega a Baiona para visitar “La Pinta” de 1492 y saludar a Pinzón

Baiona ya no solo viajará en el tiempo durante la Festa da Arribada, sino cualquier día del año. Será gracias a la realidad virtual que se incorporará a la Casa da Navegación en menos de un mes. El único museo en tierra firme de la villa cierra por reformas y entre las novedades que ofrecerá cuando reabra sus puertas estarán cuatro gafas de última tecnología que permitirán visitar las bodegas de “La Pinta” de 1493 e interactuar con el capitán, Martín Alonso Pinzón, el piloto, el nigranés Cristóbal García Sarmiento, y otros miembros de la tripulación.

Los guías virtuales de la visita que elabora la empresa gallega Xoia Extending Reality contarán a los visitantes los detalles de la navegación y de la vida a bordo en aquel tiempo. Será una experiencia muy diferente a la que ofrece el museo flotante de la réplica de la carabela, amarrado a apenas cien metros. “Permitirá coñecer do xeito máis realista posible as estancias da bodega, os personaxes, os utensilios que utilizaban, os oficios...”, explica Xoel Vázquez, CEO de la firma tecnológica que trabaja desde hace seis meses en el proyecto.

Los profesionales se han documentado en el archivo histórico de Baiona para recrear cada detalle y han elaborado un guion “casi cinematográfico”, en el que actores profesionales pondrán las voces, y que podrá disfrutarse con las gafas Oculus Quest 2 de realidad virtual. Cada visita durará entre 12 y 15 minutos, de manera que serán cuatro los visitantes del museo que podrán realizarla cada hora.

La planta baja del museo estará enteramente dedicada a la expedición colombina

Será la mayor innovación que incorporará la Casa da Navegación, con preferencia para las personas con movilidad reducida que no puedan acceder al museo flotante de “La Pinta”, tras la reforma que dio comienzo ayer y que reordenará su contenido por completo. La planta baja se centrará por completo en todo lo relacionado con la expedición de Colón. “Logo de 29 anos coa réplica da carabela ‘La Pinta’ en Baiona, pode que a xente pense que está todo sabido, pero iso non é así porque sempre se incidiu nos mesmos aspectos sobre o capitán, os dous nativos, etc. Agora daremos máis información sobre como se fraguou toda a expedición, sobre os detalles da viaxe e mesmo imos recoller información técnica da carabela cos planos máis representativos da réplica”, explica la directora del museo, Rosa Villar.

Los elementos que hasta ahora se exponían en el bajo del inmueble serán reubicados. Permanecerá n el archivador del Corregidor, el ancla de piedra que encontraron dos marineros baioneses recientemente y alguno de los mapas costeros del siglo XVI, además de la réplica de la “Santa María”. Según indica Villar, el museo gestiona la incorporación de unas copias de “La Pinta” y “La Niña” a escala para mostrar las tres de la expedición colombina. Piezas como el minisubmarino “Caballero Escarlata” que cruzó el Atlántico en 2009 se guardará en el almacén.

Los martes, gratis

Habrá más novedades con la reapertura de la Casa de la Navegación, prevista la segunda semana de octubre. Los martes serán días de acceso gratuito, según confirma la concejala de Cultura, Miriam Costas. El museo amplió su horario hace poco más de un año para ofrecer un servicio propio de una instalación cultural. La falta de personal lo había mantenido abierto únicamente en horario de oficina hasta que el Ayuntamiento pudo fijar una plantilla suficiente para abrir también por las tardes. A la vuelta de la reorganización de la sala exposición permanente, el horario continuará de martes a sábado de 10.00 a 13.30 y de 16.00 a 19.00.

La reforma de la Casa da Navegación se enmarca en una serie de intervenciones que el proyecto Exploraterra ofrecerá en Baiona. Se trata de una iniciativa financiada con fondos europeos para divulgar las travesías transoceánicas de la península ibérica en la que colabora la Xunta. La reciente rehabilitación de la réplica de “La Pinta” fue costeada con cargo a los 300.000 euros que aporta el proyecto, igual que la reforma del museo, además de la producción de un documental.