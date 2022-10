O Concello de Nigrán inicia esta semana o seu Mes da Memoria Histórica, un programa de actos para conmemorar o tráxico suceso da “Volta dos Nove” na comarca, que este ano inclúe cine e presentacións de libros de investigación, ademais da tradicional homenaxe aos asasinados en Baredo no Xardín da Memoria de Panxón o día 15 de outubro ás 12.00.

As actividades comezan o vindeiro domingo, día 9, coa proxección da película “La trinchera infinita” en colaboración co cineclub Val Miñor Alice Guy ás 19.00 no auditorio. O domingo 16 á mesma hora e no mesmo lugar pasarase o filme “Mientras dure la guerra” de Alejandro Amenábar.

Unha parte importante da programación consiste na presentación de novos libros de investigación, como “Alejandro Viana, un galego á fronte do rescate de refuxiados republicanos”, de Roberto Mera, que se dará a coñecer o mércores 12 ás 19.00 , co apoio do Instituto de Estudos Miñoráns. “A porta do inferno. O campo de concentración de Camposancos”, de José Antonio Uris e Víctor Manuel Santidrián, presentarase o domingo 23 ás 19.00.

O xoves 20 poderase ver no auditorio o documental vasco “La cárcel de curas”, que narra o traslado forzoso de 53 relixiosos de Galicia, Madrid, Cataluña e Euskadi a un penal de Zamora. No acto participarán os autores e haberá un coloquio posterior.