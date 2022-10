No hubo callos “para tanta gente”. La hostelería local agotó su previsión de raciones antes de las dos de la tarde y en la villa donde se fabrican los famosos callos “Louriño”, que distribuye por medio mundo Coren, hubo comensales que se fueron sin degustar la famosa tapa.

Los locales habían realizado unas previsiones al alza “pero temíamos que viniese menos gente que otros años debido a la crisis”, apunta José Manuel Fernández, presidente de la asociación de hostaleros Ahospor. “Aún así podemos decir que ha sido todo un éxito, hubo establecimientos que agotaron sus raciones y buscaban quien pudiera tener pero ya no hubo forma, se intentó atender a todo el mundo pero es cierto que alguna persona se quedó sin degustar”, asegura. La ración de callos se vendió a 7 euros e incluyó la tradicional taza y pan de Porriño.

El alcalde porriñés, Alejandro Lorenzo, indicó que muchos bares tuvieron que colocar el cartel de aforo completo “porque no paraba de entrar gente y no se podía atender”. El regidor recordó que Gabri Veiga, el padrino de la fiesta, marcó un gol con el Celta y el público no paró de llegar por la mañana y por la tarde.

Las personas que si degustaron el famoso plato de Porriño fueron las primeras en llegar al mediodía. Se sentaron en terrazas y en el interior de locales de la zona para degustar la tapa “no estandarizada”. “Nos gusta esta fiesta porque los callos son fantásticos, algunos diferentes, según sea el local, más picante, menos... Y cómodamente sentados”, explica Javier. “Dar un paseo por el centro y disfrutar de la fiesta con posibilidad de elegir local”, añade María.

Facturación repartida

Otros echaban de menos que además de los bares no hubiera una degustación popular como al principio, pero entienden que el modelo adquirido por Porriño es más cómodo de organizar y reparte la facturación entre los negocios de hostelería.

Ayer fueron treinta locales los que repartieron aproximadamente una tonelada y media de raciones, aunque la cifra total no se conoce, según el presidente de Ahospor, “porque algunos preveían hacer menos e hicieron más”. El jefe de la hostelería dice que esta es una fiesta más democrática “porque se ofrecieron raciones de callos para todos los gustos, cada local tiene su manera de prepararlos y hay una gran variedad de propuestas”.