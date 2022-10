Uxía ya tiene silla para ir al mundial de Catar

El reto de Uxía Chamorro es jugar en el Mundial de Catar 2023 y va derribando obstáculos para conseguirlo. El último, la silla de ruedas. La baloncestista de élite nigranesa ya casi puede “volar” sobre la cancha con el diseño personalizado que le ha fabricado a medida la firma madrileña Olympic Mobility@Sports por 8.000 euros. El Concello de Nigrán ha sufragado los gastos y se convierte en su principal patrocinador.

Con solo 20 años de edad, esta deportista de élite vecina de San Pedro da Ramallosa lleva ya casi doce en el mundo del baloncesto adaptado. Nació con atrogriposos y escoliosis, por lo que difícilmente puede desplazarse en distancias cortas con muletas, así que emplea a habitualmente la silla de ruedas. Con 8 años descubrió por casualidad en un evento las posibilidades del deporte que ahora es su pasión, luego asistió como público a un partido y quedó prendada, por lo que entró en las escuelas del Amfiv de Vigo, club en el que juega en Primera División desde hace un año. Ha sido convocada en varias ocasiones por la selección española y quiere repetir. “Mi objetivo es llegar a Catar, no va a ser fácil porque hay mucho nivel, pero si no me seleccionan no podré decir que es por culpa de una silla que me limita”, señalaba tras recibir la nueva n mano por parte del fabricante.

"El baloncesto es para mi compromiso, felicidad y calma. Me ayuda mucho"

Álvaro González, responsable de la compañía que ha diseñado la silla de ruedas, se desplazó a Nigrán para entregársela a Uxía y para realizar los últimos ajustes una vez la probase. “La silla para estos deportistas puede ser la gran diferencia a la hora de competir”, explicaba durante las pruebas. El empresario fundó la firma tras años dedicándose a la fabricación ortopédica y detectar la necesidad. “No existía la especialización en sillas para deportistas de élite, estaban totalmente desatendidos y no había ninguna profesionalización al respecto, ni siquiera existía ese concepto de personalización”, indicaba. La compañía trabaja con las medidas y el peso exacto de cada deportista, estudian la discapacidad de cada uno y diseñan ex profeso la silla pensando también en el deporte al que se va a dedicar el cliente. “Por ejemplo, en el caso del baloncesto es necesario una defensa delantera potente porque es un deporte muy de contacto. No hay dos sillas iguales, es imposible”, explica.

Rápida adaptación

La fabricación de la silla de Uxía ha durado 35 horas y ella ha tardado mucho menos en hacerse con ella. “Iba tan rápido que al girar pensaba que igual me podía caer, pero a los 20 minutos estaba ya completamente adaptada y me sentía súper segura, esta ya es de verdad mi silla”, explicaba tras las pruebas Uxía, que empleaba hasta ahora una silla del Amfiv del año 2007, por la que pasaron ya 3 jugadores.

Ahora siente que no hay nada que la pare en la pista. “El baloncesto es para mi compromiso, felicidad y calma. Me ayuda mucho, en el Amfiv tengo realmente una segunda familia, pasamos muchas horas juntos y lo agradezco”, explica Uxía. La joven compagina el deporte con el estudio de un ciclo de producción audiovisual en Bouzas. “En un futuro me gustaría poder simultanear el baloncesto con el trabajo audiovisual, que es mi otra gran pasión. Realmente, vivir sólo del baloncesto en silla es casi imposible”, reconoce.

El Concello quiere ayudarla a alcanzar sus retos deportivos con esta aportación. “Uxía é unha deportista de élite de San Pedro da Ramallosa que merece o mesmo apoio que calquera outro profesional, polo que sabendo da súa necesidade urxente de contar cunha cadeira de rodas mellor non dubidamos en patrocinala”, explicó el alcalde, Juan González, que ha asistido a las pruebas de la nueva silla de Uxía junto con Agustín Alejos, también baloncestista nigranés en silla de ruedas.