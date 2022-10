Un alcornoque (sobreira) de gran porte preside la renovada Praza do Calvario de O Rosal. Junto a ella una diversidad de árboles que potencian la multifuncionalidad de este espacio; iluminación única hecha a medida, que permite ajustarla en función de las necesidades de cada momento y un elemento elevado a modo de escenario, que reinterpreta el templete de música que tenía la plaza en los años 20, ahora realizado en ladrillo artesano en recuerdo a los cabaqueiros.

“Mejoramos y transformamos nuestra plaza en un espacio público de calidad, sin barreras, inclusivo, igualitario, democrático y accesible. Convertimos un aparcamiento y una rotonda en el centro neurálgico de interacción social, de convivencia, creando un espacio seguro, amable, saludable, mucho más verde en el que potenciar la actividad económica de proximidad, el comercio y el consumo local”, explicó la alcaldesa Ánxela Fernández, ayer, durante el acto de inauguración, que contó con la presencia de numerosos vecinos y representantes del tejido asociativo, además de autoridades como la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.

Casi cincuenta proyectos

Precisamente, la reforma integral de la Praza do Calvario es el primero de los 47 proyectos llevados a cabo con financiación del Plan ReacPon finalizado en la provincia. La inversión ha superado los 1,5 millones de euros, de los cuales la Diputación aportó casi 518.000 euros y el Concello do Rosal el millón restante, para los que solicitó fondos europeos de los Next Generation a través del IDAE.

Silva destacó la estética de la obra y cualificó la reforma como “modélica; una nueva y hermosa muestra de la transformación pensando en las personas; esto va más allá de rehabilitar, hablamos de humanizar”.

El acto inaugural arrancó con la actuación del grupo de baile de Paula Covián y se cerró tras la intervención de las autoridades con un concierto de la Banda de la Agrupación Musical do Rosal.

La XXX Feira do Viño do Rosal, el próximo fin de semana, será el primer gran evento que acogerá esta plaza.