El comercio local salta a la Alameda

Los comerciantes de Redondela han sacado durante este fin de semana su mercancía a la calle, transformando la Alameda de Castelao en un gran bazar. La Feria de Oportunidades, organizada por la Asociación de Empresarios, arrancó ayer por la mañana con una treintena de puestos de venta de distintos sectores con una amplia variedad de productos, con promociones y descuentos especiales como principales atractivos para los visitantes. Moda, calzado y complementos ocupan el 70% de los puestos de la feria, pero también están representados establecimientos de decoración, belleza, alimentación, automóvil, agro y jardín.

La iniciativa, unida al buen tiempo durante la jornada, atrajo ayer a numerosas personas a la feria, sobre todo durante la tarde, en la que los puestos estuvieron muy concurridos de clientes en busca de las mejores ofertas aprovechando la liquidación de la temporada de verano. Para facilitar las compras a las familias, el mercadillo ofrece distintos espacios de juegos infantiles con la posibilidad de que los más pequeños queden al cuidado de los monitores. El Concello ha habilitado durante el fin de semana zonas de aparcamiento en la entrada a la localidad desde Porriño, en el entorno del convento de Vilavella, para evitar que los vehículos accedan al centro urbano, aunque también los comerciantes, con las compras realizadas, facilitan tickets de parking gratuito hasta que se agoten las existencias.

Durante la jornada de hoy se realizará un gran sorteo de 1.000 euros en tarjetas regalo de 30 euros (veinte tarjetas) y de 50 euros (ocho tarjetas), en el marco de la campaña “Mercar no teu comercio ten premio”. Todos los clientes podrán canjear sus tickets de compra por participaciones durante la mañana de hoy en la Praza do Concello. El sorteo será a las 13.30 en la Praza do Concello.