Los vecinos de Arcade salieron ayer a las calles para protestar contra los recortes en el ámbito sanitario en el municipio y exigir una atención médica “digna e de calidade”. La manifestación fue convocada por el BNG de Soutomaior después de varios meses llevando tanto al Concello como al Parlamento gallego numerosas iniciativas por los problemas en el centro de salud sin obtener ninguna solución que mejore la precarizada situación sanitaria local.

La protesta arrancó en la calle Roxelio Landeiro para dirigirse hasta el centro de salud de la localidad, donde el diputado y portavoz municipal del BNG, Manu Lourenzo, junto a la vicepresidenta del Parlamento y responsable de Sanidade del partido nacionalista, Montse Prado, se dirigieron a los vecinos concentrados, unas 500 personas, según los organizadores.

Prado destacó que la situación de la sanidad pública por la falta de profesionales “é unha das maiores preocupacións dos galegos” y señala que se precisan medidas urgentes “porque do contrario a situación non vai facer máis que empeorar, medidas como aumentar o orzamento, estabilizar os cadros de persoal para que teñan tempo para os doentes ou rematar coa precariedade laboral para garantir calidade asistencial”.

Por su parte, Lourenzo puso de manifiesto que “a situación da sanidade en Soutomaior é algo completamente insostible e iso é o que vimos a denunciar e a exixir solucións”. Asimismo destacó que “a veciñanza demostrou que non nos resignamos a ter que aturar máis recortes e desmantelamento na sanidade pública” y prosiguió agradeciendo el apoyo a la convocatoria de protesta. “Hoxe o pobo falou, e dende o BNG comprometemonos a que esta palabra do pobo siga estando na rúa, en todas as institucións e onde sexa necesario para defender o dereito á saúde e a vida dos veciños de Soutomaior”.

Esta manifestación se produce una semana después de otra multitudinaria en Redondela, donde se exigieron medidas urgentes como más personal para reducir los tiempos de espera en las citas médicas.