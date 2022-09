“Stop and help! Que o lixo non chegue ao mar” es el lema de la campaña organizada por el Colexio de Biólogos de Galicia que ayer desembarcó en la playa de A Ladeira con una limpieza voluntaria que acabó con la retirada de un total de 43 kilos de desechos, sobre todo plásticos, cuerdas y espumas sintéticas. Alumnos del CEP de Sabarís, miembros de las asociaciones Avelaíña y Dar máis, además de peregrinos del Camiño Portugués da Costa, participaron en la jornada que forma parte del programa cultural “O teu Xacobeo” de la Xunta.