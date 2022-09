Los principales representantes del PSOE en Galicia y en la provincia de Pontevedra acudieron a Redondela para respaldar el proyecto de Digna Rivas para tratar de revalidar la Alcaldía redondelana en las elecciones municipales del próximo año. Entre los asistentes al acto político estuvieron el secretario xeral del PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso; la presidenta del PSdeG y de la Diputación, Carmela Silva; el secretario xeral de Pontevedra, David Regades; y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, entre otros.

Rivas, en su intervención, dejó clara las intenciones políticas de su partido y los proyectos futuros para seguir transformando Redondela. “Hai case tres anos e medio falabamos da necesidade e importancia dun cambio de rumbo no Concello. Da urxencia dun cambio de goberno que devolvera ao municipio a importancia social, económica e política. Falabamos da necesidade de transformar Redondela para que fora un municipio con futuro. Hoxe, tres anos e medio despois, podemos dicir con orgullo que así o fixemos”, indicó.

El evento, celebrado en el Convento de Vilavella, sirvió como presentación de los proyectos futuros y del plan presupuestario de los últimos anos, en los que priorizaron “as obras sociais e á cidadanía, incluíndo no plan a todas as parroquias do municipio”, subrayó la alcaldesa. “Este goberno foi quen, pese a oposición desbocada, de sacar adiante os orzamentos de 2022, unhas contas históricas para Redondela de máis de 20 millóns de euros. A aprobación non foi unha casualidade ou unha cuestión de sorte, foi froito da política de consenso, entendemento e diálogo que sempre caracterizou a este goberno e a esta alcaldesa”, dijo Rivas.

Proyectos

Entre las actuaciones más destacadas y los proyectos para un próximo mandato destacó la construcción de una pista de atletismo en el IES Illa de San Simón; la transformación de las antiguas Casas dos Mestres en el primer museo de Redondela dedicado al pintor Ángel Barros; la dotación de un nuevo skatepark en Chapela; la remodelación de la Alameda de Chapela; el remate de la humanización de la Praza de Ponteareas; la humanización de la Avenida de Santa Mariña; y la remodelación del antiguo conservatorio en la oficina de Turismo, entre otras actuaciones.