Una trabajadora del servicio de recogida de basura de Ponteareas denuncia un trato discriminatorio por ser mujer. La empleada denuncia que “llevo años reclamando una oficialía, puesto que llevo 20 años en la empresa y siempre he tenido calificaciones positivas de mis jefes”, pero “siempre me dicen que no”. Apunta que, ahora mismo, las tres únicas personas que tienen la categoría de oficial “son hombres” así que, considera, que “se está incumpliendo el convenio en el momento en el que uno de los artículos dice que debe haber igualdad entre hombres y mujeres y no puede haber trato discriminatorio”. Ha elevado su problemática a las oficinas centrales de la empresa, en Vigo.

Por su parte, el responsable del servicio reconoce que “lleva años reclamando la oficialía, pero hay otras compañeras que lo merecen también”. En cualquier caso, son tres hombres los únicos que tienen la categoría de oficial. Argumenta que “los sindicatos no me han comunicado nada”.