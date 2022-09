Los empresarios de Amoedo reclaman la apertura al tráfico pesado de Redondela

El cierre al tráfico pesado por el centro de Redondela ha generado gran malestar en el municipio vecino de Pazos de Borbén por las molestias que ocasiona a los empresarios y a los vecinos de las parroquias de Amoedo, Cepeda y Nespereira. El alcalde, Andrés Iglesias, se reunió el pasado jueves con empresarios del polígono de Amoedo para atender sus reclamaciones y conocer con exactitud la situación de sus negocios y de los transportistas locales, que le expusieron los perjuicios que les causa la prohibición del paso de los camiones por el casco urbano de Redondela.

Así, según indicó Iglesias, el cierre al tráfico pesado por esta villa y la PO-250 supone “una decisión catastrófica para el polígono de Amoedo, ya que pone en riesgo la viabilidad de las empresas y en consecuencia la estabilidad laboral de muchos vecinos de Pazos”. En su opinión, un municipio “no debería poder cerrar el tráfico de una carretera autonómica sin ofrecer una variante lógica. Más aún en este caso en el que se trata de una carretera ampliada hace no muchos años por la clase de tráfico que soportaba”, puntualiza.

El alcalde califica la medida de “decisión catastrófica para el polígono de Amoedo"

El regidor también resalta que decisión de cerrar Redondela aumentó de forma considerable la peligrosidad de la EP-2702, el otro vial de acceso al polígono a través de las parroquias de Nespereira y Cepeda. Una carretera que “ya cuenta con notables deficiencias y que no está ni remotamente preparada para recibir todo el tráfico pesado que genera el polígono”.

Soluciones

Desde el Concello de Pazos se ofrecen diferentes soluciones al problema, como regular el horario durante el día en los principales momentos de necesidad o permitir el paso durante las noches. “Lo importante es encontrar una solución cuanto antes porque esta situación ya está teniendo consecuencias muy negativas en las empresas”, destacó Iglesias.

Del mismo modo, Iglesias indicó que el Concello acaba de recibir el nuevo proyecto realizado por la Diputación para la EP-2702, la única vía de acceso a la zona industrial de Amoedo desde el cierre impuesto por el Concello de Redondela. Un proyecto que contempla una ligera ampliación conforme al anterior, pero que “a lo mejor no es suficiente si Redondela no atiende nuestras peticiones. Si esa carretera tiene que absorber el tráfico del polígono necesitará una ampliación y un nuevo trazado en algunos tramos ya que hay curvas tan cerradas que un vehículo de grandes dimensiones no puede circular en condiciones de seguridad”.

Por ello, el alcalde solicitó una nueva reunión con la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, “ya que con la decisión de Redondela el problema de la EP-2702 se agrava todavía más y es necesario ejecutar la mejora cuanto antes”, concluyó Iglesias.