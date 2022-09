El sindicato CIG ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 28 de septiembre a las 06.00 horas en FCC Ponteareas en los servicios de recogida de basura, limpieza viaria y punto limpio. La central sindical demanda “la inmediata negociación de un convenio que permita mejorar las condiciones laborales y salariales del personal”, según hace saber el sindicato en un comunicado.

El representante de CIG-Servizos, Pedro Pérez, explica que el “convenio de FCC Ponteareas termina el 31 de diciembre de este año y el problema es que vamos a estar en prórroga, que aún no está aprobada por el Concello, y esa prórroga no contempla una actualización de los precios”. Apunta Pérez que, en este contexto, “no se va a producir un incremento salarial porque la empresa manifiesta que no tiene de donde sacar”.

La central sindical urge a que se negocie y se firme un nuevo convenio para que se contemplen los nuevos salarios del convenio, “que tienen intención de negociar con una vigencia de 4 años para los años 2023, 2024, 2025 y 2026”.

A lo largo de toda esta semana mantendrán reuniones con la empresa y Pérez afirma que si no se llega a un acuerdo “nos vemos abocados a una huelga el día 28”.