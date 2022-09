La igualdad en el ámbito de la innovación y la digitalización, a debate en Soutomaior

El castillo de Soutomaior se consolida como espacio de referencia del feminismo en la provincia. Este recinto histórico fue ayer el escenario de una nueva jornada de la Escola de Igualdade María Vinyals, promovida en el marco de la Axenda 2030 por la Diputación y la Cátedra Iberoamericana de la USC, con el objetivo de visibilizar el camino que están abriendo las mujeres referentes en los ámbitos de la innovación tecnológica, el emprendimiento y la transformación digital frente a las desigualdades que se siguen produciéndose en estos ámbitos.

La presidenta del organismo provincial, Carmela Silva, reclamó en el foro que las mujeres ocupen la mitad del espacio que les pertenece “en estos ámbitos fundamentales en la construcción del nuevo mundo que estamos viviendo” y destacó la necesidad de este debate “para crecer y seguir creando redes con las que seguir construyendo ideas y proyectos para poder transformar el mundo”. La nueva cita de la Escola, que tuvo como broche final la participación de la referente en Inteligencia Artificial Amparo Alonso, congregó en el castillo a más de un centenar de personas, entre ellas alumnos y profesores del IES Luis Seoane de Pontevedra, centro referente en igualdad.

En su intervención, Silva incidió en que si no se cumple el transversal ODS número 5 de la igualdad –“y no se va a cumplir en 2030”–, no se podrá cumplir “ningún otro”, puntualizó. En este sentido recordó que los datos sobre la presencia de las mujeres en ámbitos como las nuevas tecnologías siguen siendo “intolerables”, y puso como ejemplo el descenso de las matriculaciones de mujeres en las carreras STEM –ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas–, “algo muy preocupante, porque si no estamos en esas titulaciones que están construyendo la nueva relación humana, no vamos a estar dirigiendo el mundo, los dirigirán ellos por nosotras”. También se refirió al hecho de que las mujeres son mayoría en la universidad, tienen mejores resultados académicos y son también mayoría las que aprueban procesos selectivos para la administración pública, “pero luego no somos capaces de llegar a los lugares donde se lidera y toman las decisiones, tanto en el mundo de la empresa, de la administración o las nuevas tecnologías”.

"La sociedad tiene que darse cuenta de que sin el ODS 5 no se puede avanzar"

Por su parte, María Cadaval, directora de la Cátedra Iberoamericana, subrayó que “la sociedad tiene que darse cuenta de que sin el ODS 5 no se puede avanzar” y puso de relieve que en las jornadas “veremos que ese liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos que busca este objetivo 5 es una realidad, pero una realidad escondida”. “Lo que queremos es enfocarlas, ponerles rostro y que los niños vean que hay referentes femininos en ámbitos masculinizados, no masculinos”, dijo.

La primera de las mesas de debate se centró en “Innovación tecnolóxica e xénero” , cordinada por Mar Rodríguez, experta en transformación digital en el sector público. Como ponentes participaron la directora de Negocio de la firma Plexus TEC, María Camacho; la directora de Desenvolvemento Corporativo de Tecalis, Berta Caro; la ejecutiva de Accenture, Ana Malde; y la ejecutiva de cuentas de Fuell, Sandra Castro.

A continuación se celebró otra titulada “Emprendemento feminino e a innovación no sector primario” con la arquitecta y administradora de Sementares SL, Teresa Táboas; la secretaria de la Asociación Mulleres Salgadas, Sandra Amézaga; la socia de Adegas Terra de Asorei, Elisa Rubí; y la gerente en Transportes e Madeiras Chaves, Silvia Chaves.

Por la tarde participaron tres mujeres emprendeoras: la directora xeral de Hifas da Terra, Catalina Fernández; la directora do Centro Lingoreta, Diana Lameiro; y la promotora de Proplantaee, Vanesa Redondo. Por último, la clausura de la jornada corrió a cargo de la catedrática y autoridad en materia de Inteligencia Artificial en España, Amparo Alonso, quien defendió ya en su título que “la IA debe ser feminista”.