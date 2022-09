El gobierno local de Redondela, que preside la socialista Digna Rivas, ha conseguido solucionar en los últimos meses diversas averías en la red de alumbrado público que se arrastraban desde hace más de cinco años. Los problemas tenían su origen en deficiencias tanto en el cableado soterrado como en el aéreo, que provocaban frecuentes fallos en la prestación del servicio y cuya reparación era demandada desde hace tiempo por los vecinos de las zonas afectadas.

Rivas destaca que a través del Plan Concellos de la Diputación, el Concello contrató a tres personas “como reforzo para o servizo eléctrico de cara a acometer un plan de reparación que dera solución aos problemas no alumeado público” y niega que, como denunció AER, se dedicaran casi exclusivamente a la iluminación de las fiestas. “Traballaron arreo xunto co resto do persoal do servizo para reparar deficiencias no alumeado que afectaban á veciñanza e aos que AER, que dirixiu a Concellería de Alumeado durante dous anos, non foi quen de dar solución”, puntualiza Rivas.

La dirigente municipal explica que las contrataciones de este personal se hizo para poder acometer un plan de reparación global de la red, además de un cambio de luminarias con tecnología LED en el que se invertirán 70.000 euros.

Principales actuaciones

Desde el mes de abril se procedió a la sustitución del cableado subterráneo, cajas de fusibles y farolas con problemas en la carretera de Peinador; en la Avenida de Vigo; en un tramo de la N-552 en el Salgueiral; en las calles Telmo Fernández y Prata; en Cabanas, junto a la rotonda de la autopista; en Chapela, en la Avenida de Redondela en el entorno del Alto da Encarnación y el barrio de Igrexa, y finalmente, en la Estrada do Muro.

Asimismo se sustituyeron 432 metros lineales de cableado antiguo en líneas aéreas en distintas zonas como el Camiño Xestal Lamosa, en Trasmañó; en la Subida a Cidadelle, en Chapela; en Camiño Zacande, en Cesantes; en la Estrada da Teixeira, O Viso; en el Camiño dos Lagos de O Viso; el Camiño do Penedo, en Cabeiro; en la Estrada de Pazos, en Reboreda, y en Xestal Lamosa, en Trasmañó.