El PSOE expulsa definitivamente a la porriñesa Lourdes Moure del partido

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha resuelto expulsar definitivamente del partido socialista a Lourdes Moure por su paso al grupo de no adscritos en la corporación municipal de Porriño a principios del presente año. Así, desde Ferraz, el PSOE eleva a definitiva la expulsión provisional acordada en marzo, una resolución contra la cual Moure tenía un plazo de tres días para presentar las pruebas que considerase necesarias para justificar su abandono del Grupo Municipal Socialista en el Concello de Porriño; no obstante, la concejala rehusó presentar alegación alguna.

Esta expulsión es la respuesta del Partido Obrero Español a su paso al grupo de no adscritos en Porriño, que se produjo cuando el PSOE planeaba una moción de censura para recuperar la Alcaldía perdida solo un par de meses antes, precisamente por la negativa de Lourdes a dejar su acta de edil.

“Tiene que dejar el acta y así se lo exigiremos”

A lo largo de los últimos meses las discrepancias entre Moure y el partido socialista de Porriño han sido evidentes con alguno que otro cruce de acusaciones en las sesiones plenarias. Sin ir mas lejos, esta misma semana Lourdes acusaba a su ex compañero de partido, el socialista David Alonso, de dejar caducar la comida del banco de alimentos municipal. Por su parte este, que ostenta actualmente la Secretaría Xeral del PSOE de Porriño, manifestó con anterioridad a este periódico que Moure “tiene que dejar el acta y así se lo exigiremos”. A pesar de ello, la edil mantiene su asiento en el pleno porriñés, dando estabilidad al PP.

Pero no es la primera vez que las decisiones de Moure declinan la balanza a favor del Partido Popular. En el pleno de investidura celebrado tras la renuncia de la ex regidora socialista Eva García de la Torre a finales del año pasado, la edil, entonces número 2 del PSOE, insistió en presentarse como candidata a la Alcaldía, a sabiendas de que no contaba con los apoyos necesarios para ser investida alcaldesa. En cambio, el número 4 de su partido, David Alonso, sí contaba con estos apoyos que permitirían mantener un gobierno socialista en Porriño. Por ello, salió elegido alcalde el popular Alejandro Lorenzo, perdiendo el PSOE el bastón de mando del Concello de Porriño.

Incumplir los estatutos

Los Estatutos Federales del PSOE obligan a sus militantes a “cumplir los estatutos, el Código Ético y de Conducta, el Reglamento Federal de Desarrollo, las normas que conforman el Sistema de Cumplimiento Normativo y demás normativa interna, así como acatar las resoluciones, directrices e instrucciones que, en el ejercicio de sus competencias, dicten los órganos del partido”. Por esta razón, al entender que la porriñesa ha desobedecido los Estatutos Federales al convertirse en tránsfuga, la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE resuelve su expulsión definitiva.