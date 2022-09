O Rosal celebra el trigésimo aniversario de la Feria del Vino de 7 al 9 de octubre

O Rosal ha presentado en plena temporada de vendimia su Feria del Vino, que por primera vez se celebrará en octubre, entre el 7 y el 9. Se trata de una edición muy especial, pues, además de cumplir su trigésimo aniversario, estrenará la reforma de la Plaza do Calvario, cuyas obras motivaron al Concello a trasladar el evento al otoño de forma excepcional. Además de los mejores vinos de esta subzona de la Denominación de Origen Rías Baixas, la feria ofrecerá también numerosas actividades complementarias para todos los públicos y el Concello habitará un servicio de autobús.

La feria volverá a su formato habitual tras dos años de pandemia, con puestos de gastronomía y exposiciones. También habrá un pregonero de altura, el valenciano Pedro Ballesteros, el primer español Master of Wine, ingeniero agrónomo con máster en Viticultura y Enología y una de las personas que más saben del vino del mundo. El será el encargado de abrir la feria el viernes, 7 de octubre, con una cata a las 12.30 horas y con la lectura del pregón durante el acto inaugural a las 20 horas.

El sábado las casetas abrirán ya a las 11.30 horas para dar paso a mediodía al showcooking de los chefs Iván Méndez y Álex Iglesias en el marco del proyecto de cooperación transnacional Eurochef, del que forma parte Eu Rural. Las actividades para este día incluyen un concierto de Blues do País, magia con Mago Paco, actuación del grupo Airiños do Folón y concierto de Broken Peach.

Juegos de la empatía

El domingo el día arrancará con los juegos de la empatía, “porque somos tierra de vinos, pero también de inclusión. Con estos juegos nos pondremos todos y todas del otro lado y comprobaremos como es jugar al baloncesto en silla de ruedas, jugar a la petanca a ciegas por parejas, correr con los ojos cerrados… Todo un reto y una forma de sensibilizar a todos los vecinos”, explica la alcaldesa, Ánxela Fernández. A las 13 horas las Pandereteiras Tremelique acompañarán al público mientras se toman un vino, y por la tarde, a las 20 horas, Awen pondrá el broche de oro de la feria con un concierto.

Durante la presentación, la regidora rosaleiras quiso realizar un reconocimiento a todo el colectivo de bodegas por “todo su esfuerzo, no solo por llevar trabajando 30 años en la Feria del Vino de O Rosal, sino también por mantener vivo uno de los principales sectores económicos de nuestro municipio”. Por su parte, el presidente de la Cofradía Cabaqueiros do Viño do Rosal, Enrique Costas, ensalzó “la labor de todas y todos lo que aportáis vuestra ayuda para visibilizar nuestro trabajo y que nuestros vecinos y vecinas se sientan orgullosos. Sabemos que los éxitos de los vinos de O Rosal son éxitos para el territorio y para las personas que viven en él”.