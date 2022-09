Ponteareas se queda sin el Concurso de Gaitas do País después de medio siglo celebrándolo. Así lo ha hecho saber el grupo líder de la oposición, el PP, en un comunicado en el que “lamentan la falta de promoción y mejora de las bases que el bipartito no ha realizado”. Estaba previsto que tuviera lugar hoy. La portavoz popular Belén Villar lamenta que “ no facilitan la participación y no hay ni rastro de promoción”.

Por su parte, desde el Concello apuntan que no se celebra porque no hay grupos suficientes inscritos. Algunos de ellos que participaron en otras ocasiones, dicen desde la administración local, “señalaron que no se inscribían porque ya no existían como cuarteto o no tenían disponibilidad en ese formato” y que “también hubo quien alegó que el nivel del concurso estaba siendo muy elevado y tenían cierto reparo en presentarse”.