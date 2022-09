El Concello de Redondela ha recibido un diploma con distinción de oro del programa “Praias sen fume”, otorgado por la Consellería de Sanidade. El Monte Real Club de Baiona fue el escenario para realizar la entrega de los diplomas acreditativos de este programa sanitario que fomenta los arenales libres de tabaco.

El concejal de Medio Ambiente de Redondela, Alberto Álvarez, fue el encargado de recoger la distinción de oro, un galardón que destaca que todas las playas del municipio redondelano están declaradas como espacios libres de humo en los que se prohíbe el tabaco.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, agradeció que por parte de la consellería se reconozca un logro “que non é feito da casualidade, senón dunha planificación minuciosa por parte do goberno local para que os nosos areais sexan saudables no máis amplo sentido do termo”.

Rivas recordó que, además de los beneficios que tiene para la salud y para la comodidad de las familias que durante el verano disfrutan de los arenales, “declarar as praias sen fume é unha extraordinaria contribución ao medio ambiente”. En este sentido destacó que la colilla de un cigarrillo tarda hasta doce años en desintegrarse y contamina hasta diez litros de agua marina, por lo que considera que esta iniciativa sirve también para acabar con esta fuente de contaminación de las playas.