Chapela a través del objetivo

A finales del pasado siglo el chapelano Gonzalo Mencía Castro, conocido como “Zali”, decidió reunir en un libro las fotografías antiguas de la parroquia redondelana cedidas por sus vecinos. El volumen fue autoeditado ya que su única pretensión era que permanecieran en la memoria las vivencias de los ciudadanos y la historia de su pueblo. La acogida fue muy buena y enseguida agotó las existencias y tuvo que editar nuevas tiradas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la gente continuó facilitándoles fotos de sus álbumes familiares para que siguiese con la labor de recopilación. Ahora, más de dos décadas después, ve la luz un nuevo libro “Chapela de onte a hoxe 2”, la segunda parte del homenaje a su parroquia, con más de 200 imágenes del pasado siglo de paisajes de Chapela, sus fiestas, sus costumbres y sus gentes. “Esta obra ha sido posible gracias a la generosidad de la gente, así que para todos ellos va dedicado el libro. Les agradezco de corazón a todos los vecinos el esfuerzo de rescatar estas maravillosas fotografías que, sin duda, conseguirán mantener viva la historia de nuestra parroquia”, destaca su autor.

Desde que decidió editar un nuevo libro asegura que mucha gente le ha preguntado por la fecha en la que estaría listo para adquirir un ejemplar. “Se nota que hay interés, sobre todo entre la gente que aportó fotos, porque es una forma de recordar épocas pasadas, amigos de la infancia, familiares que ya no están, además de distintos acontecimientos festivos, deportivos o de cualquier otra índole que ya se han perdido con el paso del tiempo”, comenta Gonzalo Mencía.

La recopilación de las fotos no fue una tarea difícil, puesto que después del éxito del primer libro la gente ya acudía a traerle nuevo material para pedirle que continuase con la labor. Además “Zali” es una persona que todos conocen en la parroquia, donde comenzó trabajando muy joven en la panadería Mencía, propiedad de su padre, y más tarde regentando el bar Berete, en el paseo de Arealonga. “Lo más complicado fue documentar las fotografías, porque en muchos casos se desconocía la fecha y también las personas que aparecían en las imágenes, por lo que había que consultar a mucha gente para lograr identificar a los protagonistas”, explica. Y aunque en cada página aparecen los nombres en el pie de foto de cada persona –o incluso señalizados con flechas–, hay algunos casos en los que no constan porque no se pudo lograr su identificación. “Es una labor complicada porque hay muchas imágenes de hace cincuenta años en las que los protagonistas ya fallecieron o se marchó a otros, pero en la mayoría si que se consiguió”, apunta.

También en las últimas páginas ha dedicado un apartado a curiosidades, en el que incluye artículos de prensa y otros documentos relacionados con la parroquia.

El autor ha editado 250 ejemplares del nuevo libro que se venderán en los bares de la zona y también presentará este viernes, a las 20.00 horas, en el Círculo Recreativo de Chapela, y el sábado a la misma hora en el Centro Cultural de Cidadelle.