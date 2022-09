Redondela volverá a repetir el próximo año los festivos locales: el Luns do Cristo (17 de abril) y el Xoves da Coca (8 de junio). Los votos del PSOE y PP permitieron sacar adelante la propuesta, pese a que AER y BNG plantearon cambiar el Luns do Cristo por un festivo no religioso, como el día de San Xoán o el Entroido. Sin embargo, los dos grupos mayoritarios coincidieron en mantener los dos días ya tradicionales en el municipio.