A tapería A Mini de Baiona retoma hoxe o seu ciclo de lecturas poéticas á hora do vermú coa estrea do pintor Ánxel Huete como poeta. O artista que profundou na abstración cromática e na estruturación espacial ao longo de toda a súa obra, integrante do grupo Atlántica e doutor en Belas Artes, achégase agora á poesía e amosará as súas creacións a partires das 12.30 ante o establecemento hosteleiro, mentres o público disfruta dun aperitivo.