El grupo del Partido Popular de Tomiño critica la “opacidad” del gobierno municipal a la hora de acceder a la información del Concello. Y es que según denuncian los populares, han pedido por registro el proyecto de la obra de la peatonalización del centro “y no solo pasaron los 5 días que tienen para dárnoslo, sino meses y seguimos sin respuesta”. Además, en el Concello se solicitó, de nuevo, el proyecto y “nos dijeron que estaban bajos de personal y que no tenían tiempo para imprimir los proyectos”. Lo reclamaron también en el pleno “y nos dijeron que no tenían problema en dárnoslo pero que cuesta mucho imprimirlo”.

Además, critican que “la regidora tampoco permite a los corporativos del PP acceso a la plataforma Gestiona para que puedan consultar los decretos y expedientes tratados en los órganos colegiados”. La presidenta del PP de Tomiño, Lara Meneses, apunta que están impidiendo que ejerzamos la función fiscalizadora propia de la oposición” y que “está claro que algo están ocultando de forma deliberada”. La portavoz popular incidió “que son muchas las obras o servicios que no cumplen los pliegos establecidos y las licitaciones que no se ajustan a lo realizado”, añadiendo que “esto se demostrará por la vía necesaria”.