Ponte Solidario no abandonará el local de la estación si su asamblea vota en contra

Ponte Solidario someterá a votación de su asamblea la decisión de abandonar o no el local que ocupa en el pirmer piso de la estación de autobuses de Ponteareas. Una decisión que la principal asociación de soporte social del municipio debe considerar luego de que el Concello de Ponteareas le haya entregado las llaves de la infraestructura a la Xunta de Galicia tras romper con el acuerdo al que había llegado con la Administración autonómica.

Una vez que la Xunta de Galicia tiene las riendas de la estación, de forma temporal desde el mes de mayo y hasta que el contrato de la empresa concesionaria entre en servicio, el futuro de la localización de Ponte Solidario es una incógnita. La entidad social recibió a última hora de la tarde de ayer una citación por parte del Concello de Ponteareas para abordar las condiciones del local alternativo que le ofrece. La reunión será el día 28 de este mes. Con todo, insisten en que “si no son unas buenas condiciones, y la asamblea decide que lo mejor es no irse de la estación, no nos iremos” .

Material almacenado

Sobre ese local alternativo, uno de los portavoces de Ponte Solidario, Manoel Ucha, explica que “es verdad que el Ayuntamiento nos enseñó un bajo que se sitúa en el entorno del Eroski de Angoares”. Una de las pegas que encuentra la asociación es que “ese local en Angoares está lejos del centro de Ponteareas”.

Y es que, según Ucha, Ponte Solidario no se puede permitir “estar mudando su sede cada dos por tres, porque tenemos libros, alimentos y ropa que no se puede mover tan fácilmente”. En este contexto, Ponte Solidario someterá el asunto a votación de su asamblea. En el caso de que la asamblea decida que no es una opción viable “no nos iremos, por las buenas, por las regulares o por las malas, y eso deben saberlo”.

Además, el portavoz de Ponte Solidario, Manoel Ucha, pide “un compromiso de todos los grupos políticos de Ponteareas, de todos, con y sin actual representación en el pleno porque las elecciones municipales serán ya en el 2023, para que independientemente de quien nos gobierne nos aseguren que tendremos un local”.

Se muestran escépticos desde Ponte Solidario sobre la alternativa que le ha propuesto el Concello de Ponteareas porque “no es un propuesta en firme”.

La Xunta de Galicia comenzará las obras de reparación y saneamiento de la estación de autobuses este lunes, toda vez que ha conseguido la licencia municipal de obra que solicitó al Ayuntamientode Ponteareas en el mes de mayo.

Entre las actuaciones previstas, destaca la eliminación de barreras arquitectónicas para acceder a las dársenas, una nueva red de saneamiento y la reparación del sistema eléctrico, según explica la Administración autonómica.