El XVII Concurso Fotográfico del Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy ya está en marcha. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 2 de noviembre y los concursantes deberán presentar las fotografías, obligatoriamente, en formato digital e impreso. Las digitales se tienen que enviar al correo electrónico obradoiro@estudoslocais.org y las impresas pueden entregarse tanto personalmente como por correo ordinario a la dirección del Círculo Cultural de Cesantes.

Para garantizar el anonimato de los trabajos, estos deben presentarse con pseudónimo. La organización establece dos categorías: juvenil (hasta 17 años) y adultos. El certamen repartirá 775 euros en premios, con 250 euros para la mejor fotografía. El fallo del jurado se dará a conocer en la web y en el Facebook del Obradoiro de Estudos Locais para su consultas a mediados de noviembre.

Importante labor cultural

El concurso fotográfico fue presentado en la Casa Consistorial en un acto con la directiva del Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy y la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, acompañada por la concejala de Cultura, Iria Vilaboa.

La regidora resaltó la “extraordinaria importancia” que tiene la labor que desarrolla el Obradoiro de Estudos Locais “de recuperar, manter e difundir a nosa cultura e patrimonio e evitar que caian no esquecemento”. En este sentido, puso como ejemplo el concurso fotográfico "que pouco a pouco e pasiño a pasiño, foi quen de consolidarse entre os certames fotográficos de referencia do sur de Galicia” algo que, para Rivas, “non é froito da casualidade senón do esforzo e traballo continuado das e dos compoñentes do Obradoiro de Estudos Locais”.