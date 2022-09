A bisbarra dos 52 cruceiros

Castelao deulles o valor histórico e antropolóxico que merecían cunha análise detallada hai preto dun século. Daquel traballo de campo saíron “As cruces de pedra na Bretaña” e “As cruces de pedra na Galiza”, os únicos estudios etnográficos do pai do nacionalismo galego, que xa recollían algúns dos cruceiros e petos de ánimas máis significativos da bisbarra miñorá, como o baionés da Santísima Trinidade, un dos poucos cubertos cun baldaquino da comunidade. Case un século despois, o arquitecto gondomarés Antonio Soliño, coa colaboración de María Xosé Pérez, publica un extenso estudio sobre estes elementos cristiáns tan ligados ao universo galego dos mitos e lendas arredor da morte.

“Arquitectura de intermediación no Val de Miñor. Cruceiros e petos de ánimas” é o título do libro que publica o Instituto de Estudos Miñoráns e que os autores presentan este luns, día 12, ás 20.30 no multiusos Mercado de Sabarís. Unha obra que inventaria un total de 52 cruceiros e 16 petos de ánimas repartidos por Baiona, Nigrán e Gondomar. Ao longo de 671 páxinas, Soliño radiografa cada peza con datos da construción, a ubicación e conta detalles relacionados cos costumes arredor delas, que tirou de entrevistas cos máis vellos de cada lugar.

Chámanlle os autores arquitectura de intermediación á relacionada cos cruceiros e os petos. “O mundo rural creou dúas arquitecturas absolutamente icónicas; unha non exclusiva de Galicia, os cruceiros; e outra, practicamente existente só en Galicia e no norte de Portugal, os petos de ánimas. Ambas as dúas tiñan a función de intermediarios entre as necesidades emocionais da poboación e o suposto máis alá”, indica o arquitecto.

Na súa orixe –os cruceiros comezaron a construirse a partires do século XV e os petos, do XVII en diante, despois de que o Concilio de Trento reafirmara a existencia do purgatorio– eran lugares de culto. Segundo se pode ler no traballo de Soliño e Pérez, as comitivas fúnebres paraban diante das cruces para o rezo dos responsos, e os petos de ánimas recibían ofrendas, tanto en especies como en diñeiro para salvar al almas. “Era como unha garantía de que a través do pago dunha pena aquí podías chegar a alcanzar o ceo”, indica o autor.

A chegada da luz eléctrica foi diluíndo as crenzas máis favorecidas pola escuridade como a Santa Compaña e con elas esmoreceron tamén os ritos. Arredor dos cruceiros xa non hai actividade, pero nos petos si hai aínda quen lles coloque de cando en vez velas ou algún produto da colleita. Entre os pequenos altares que se reparten por Baiona, Nigrán e Gondomar, chama a atención o do Lugar do Acordo, construido segundo cren os investigadores na primeira metade do século XIX en Mañufe, polo texto que se pode ler na súa parte superior: “Hermano que vas pasando/mira que penando estamos/para alivio nuestro/vuestra limosna esperamos”.

A obra fai tamén unha escolma de calvarios: un en Baiona, outro en Nigrán e tres en Gondomar, entre eles suliña o arquitecto o da Carballeira, situado en Vilaza. “É o segundo máis antigo de Galiza, do século XVII”. O libro recolle, asemade, as cruces altas, aquelas que non teñen pé e que nunca foron obxecto de culto, e tamén as chamadas “cruces de mala morte” que se instalan alí onde algunha persoa nova morre de maneira tráxia, xeralmente á beira das estradas.

Cadernos de etnografía

Este volume é o primeiro que sae á luz dunha serie de cadernos da bisbarra que Antonio Soliño e o seu irmán Alfonso, tamén arquitecto, falecido, iniciaron hai uns quince anos. “Queriamos facer un traballo de etnografía tratada desde o punto de vista da arquitectura que atinxira aos tres concellos do Val”, sinala o autor. A serie estaba estratificada en seis volumes e o dos cruceiros, pese a facer o quinto, saiu á luz antes por estar o traballo máis adiantado. Soliño segue adiante cos demais. O primeiro falará da ordenación do territorio na bisbarra ao longo da historia, do papel vertebrador dos camiños. No segundo abordará a tipoloxía das casas, labregas, mariñeiras... O terceiro estará adicado ás edificacións adxectivas como os canizos, muíños, etc, mentres que o cuarto pescuda a arquitectura relixiosa: igrexas, capelas, ermidas, cemiteros... O sexto recollerá aspectos culturais inmateriais como os ritos, costumes, ditos, refráns e gastronomía e centrarase en Gondomar.