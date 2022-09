El cierre por obras del acceso a Redondela desde la N-550 colapsa el casco antiguo

El cierre por obras desde esta semana del acceso a Redondela por la carretera N-550 en la zona de Santa Mariña, uno de los más utilizados por los conductores procedentes de Arcade y Pontevedra, ha colapsado el casco antiguo a las horas punta de la jornada. La clausura del tramo que comunica la carretera nacional con la Avenida de Mendiño y Ernestina Otero obliga a los vehículos a utilizar como alternativa A Picota y Cabo dos Fumeiros, dos estrechas calles del casco viejo redondelano, que deben soportar a diario el paso continuo de cientos de coches para acceder al centro urbano. Una situación que se complicará más desde hoy con el inicio del curso escolar, puesto que el tramo cortado es el principal acceso a la zona de A Marisma, en la que se encuentran una escuela infantil, un colegio de primaria y tres institutos, además del pabellón de deportes y la piscina municipal.

Las obras se iniciaron esta semana y consisten en la renovación de las canalizaciones tanto del alcantarillado como del abastecimiento de agua potable, redes que cuentan con casi cincuenta años de antigüedad. El gobierno local realiza esta actuación en este momento para aprovechar los trabajos de humanización que se ejecutan en el vial desde principios de verano con el objetivo de modernizar la imagen de este espacio urbano e incrementar la seguridad vial. La actuación contempla una inversión de 450.686 euros con cargo al Plan Concellos 2021.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, justifica que las obras de humanización “non se teñen que facer só na parte visible, senón tamén no que non se ve, como a rede de abastecemento de auga potable e as de saneamento, que son fundamentais para prestar un servizo óptimo á veciñanza”.

Mientras duren los trabajos, con un plazo estimado de quince días, los autobuses de línea regular de Autos González y Monbus que circulen en dirección Pontevedra-Redondela-Vigo recogerán a los pasajeros en las paradas habituales situadas en el semáforo de la Avenida Santa Mariña –justo antes de las obras– y en las inmediaciones del antiguo cuartel de la Guardia Civil en la carretera N-550.

Ruta de los buses escolares

En cuanto a los autobuses escolares, que comenzarán a circular hoy, deberán hacerlo entrando todos por la Praza de Ponteareas.

Rivas agradece la comprensión de los vecinos “polas incomodidades que producen este tipo de actuacións pero que, unha vez rematadas as obras, melloran substancialmente a calidade de vida da veciñanza”.

Asimismo destacó los trabajos de sustitución de la red de suministro de agua potable “xa que en tempos de seca como os que estamos a vivir, un Concello non pode permitirse o luxo de ter canalizacións que, pola súa antigüidade, teñen perdas de auga e diminúen a súa eficacia”.