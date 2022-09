Nigrán ya tiene 20 hectáreas de cinturones contra el fuego

A mes y medio del quinto aniversario de la oleada que acabó con la vida de dos vecinas y calcinó la parroquia de Chandebrito entera y las de Camos y Parada en parte, el Concello de Nigrán tiene claro cómo afrontar la prevención de incendios. La primera brigada forestal municipal del Val Miñor ha creado en apenas seis meses 20 hectáreas de cinturones verdes para evitar que las llamas se acerquen a viviendas y viales. Su contrato termina el próximo día 22 y el gobierno municipal cuenta con repetirlo el próximo año. “Os resultados son máis que satisfactorios. Dispor de faixas de protección é fundamental para garantir a seguridade dos veciños e continuaremos nesta liña”, confirma el alcalde, Juan González.

Se trata de un equipo profesionalizado. Cinco brigadistas experimentados tanto en prevención como en extinción de incendios lo componen. Desde el 23 de marzo trabajan en “ampliar marxes de estradas e protección de núcleos de vivendas eliminando especies arbóreas non permitidas como eucaliptos, acacias ou piñeiros, e retirando a biomasa”, explica la coordinadora, Carla Pérez, que además es ingeniera forestal.

Los brigadistas han cortado eucaliptos y acacias y han desbrozado biomasa en márgenes de carreteras y proximidades de núcleos poblacionales

¿Es efectiva su labor? “Si, se se prolonga no tempo”, contesta la responsable de la cuadrilla. Nigrán no ha sentido prácticamente la oleada de este año. Apenas se han declarado pequeños fuegos en algunas zonas y algo pueden tener que ver las tareas realizadas, pero Carla Pérez considera que es pronto para comprobar su efectividad. “Cando levemos dous anos probablemente se notará ese traballo en que os lumes se queden en conatos e non se propaguen tanto”, destaca.

Regla 30/30/30

El desastre de octubre de 2017 contó con las condiciones más favorables, lo que se conoce como la regla 30/30/30, explica la ingeniera. “Temperaturas superiores a 30º, ventos de máis de 30 kilómetros por hora e terreos con pendentes de máis do 30%. En circunstancias coma esas é moi difícil evitar que se propaguen os lumes, pero unha boa prevención axuda moito a que non se acheguen ás vivendas”, argumenta.

En la mayoría de los ayuntamientos, como en el vecino de Baiona, las brigadas operan durante solo tres meses y lo hacen en el último trimestre del año. Es la Xunta la que las subvenciona y los trámites retrasan las contrataciones a septiembre. “Limpar agora axuda a a ter algo rozado pero para a primavera xa medrará de novoa biomasa. Se non empezas a actuar en marzo, de pouco valen os traballos que fagas ahora”, comenta la brigadista.

Tanto el gobierno local nigranés como los propios profesionales están convencidos de que su labor es “fundamental” para mantener a raya los incendios. “Co abandono rural e co cambio climático estamos observando que as vagas de lumes se disparan. Antes axudaba que a xente traballaba no campo e agora alguén debe facelo para diminuír as situacións de risco”, apunta.

Su cometido no solo se ha ceñido a la creación de cinturones verdes en todo el municipio. Han llevado a cabo parte de las talas y desbroces forzosos que el Concello ha ejecutado en 47 parcelas que sus propietarios no habían limpiado en diciembre y abril, 57.000 metros cuadrados en total. Ahora la Concellería de Medio Ambiente, que dirige el edil Diego García Moreira,prepara una tercera tanda con 18 parcelas pendientes. “Somos dos concellos que máis superficie limpa de maneira subsidiaria e que máis sanciona”, destaca el concejal.

La creación de un nuevo bosque para el ocio vecinal en San Pedro es otra de las ocupaciones de la brigada en el Monte de Santa Cruz, en San Pedro, un espacio abandonado en el que realizan clareos y limpieza, además de habilitar un mirador natural hacia la bahía.