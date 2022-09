La Federación de Anpas de Redondela critica la falta de respuesta de la Consellería de Educación tras la protesta realizada el pasado viernes contra los recortes en la enseñanza pública y por la intención de reducir el cuadro de personal del IES Mendiño en cuatro profesores para el próximo curso.

Desde el colectivo de padres destacan el éxito de la concentración, ampliamente apoyada por el tejido social redondelano, y señalan que los recursos humanos que la Consellería asigna a cada centro “son insuficientes para atender, xa non só a diversidade e as necesidades especiais, senón tamén as obrigas laborais do profesorado”.

Además del recorte de profesorado en el IES Mendiño, desde la Federación de Anpas advierten de la pérdida de dos profesores en la EEI A Marisma, y otra media jornada en el EEI San Pedro de Cesantes “deixando tan só a unha traballadora a cargo de todo o alumnado, coa imposibilidade dun descanso na súa xornada e co risco de non poder abrir a escola ante calquera imprevisto”. Para el colectivo de padres, la intención de Educación es clara: “Deteriorar o servizo para pechar outra escola”, aseguran.

Pero los recortes en la enseñanza pública en el municipio no se quedan ahí. “Tamén se elimina unha profesora no CEIP de Reboreda, que terá que pechar unha liña en 1º de primaria amontoando ao alumnado nunha soa aula, e outra profesora máis no IES Illa de San Simón a pesar de ser un centro de atención preferente”, afirman.

Situación repetida

La Federación de Anpas indica que esta situación no es nueva, ya que viene pasando año tras año. “Lamentablemente isto non só pasa en Redondela. Sufrimos as consecuencias dunha política de desmantelamento do público cunha Consellería de Educación que obedece as directrices das elites económicas na vez de defender os dereitos que teñen a responsabilidade de manter”, puntualizan.

Desde el colectivo consideran que las únicas inversiones que se realizarán en los centros escolares del municipio será la sustitución de las viejas cubiertas de uralita tras las múltiples denuncias de las Anpas por el riesgo que presentan para la salud del alumnado al contener amianto, y también la puesta en marcha del bachillerato de artes tras la fuerte presión social.

Por último, desde la Federación de Anpas reprochan al PP de Redondela que les acuse de “de posicións partidistas” y aclaran que “as familias non lle debemos ningunha obediencia á dirección dun partido como si lle debe o PP de Redondela ao PP de Galicia”.