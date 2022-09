La vieja escuela de Ribarteme se convierte en centro de rehabilitación neurológica

El Concello de As Neves ha cedido la antigua escuela de Santiago de Ribarteme a la Cooperativa Micelio con el fin de convertir el espacio, que estuvo afectado por los voraces incendios del año 2017, en un centro de rehabilitación neurológica.

Micelio tiene su sede en Mondariz y, a partir de las últimas semanas de septiembre, ofrecerá servicios relacionados con la neurorehabilitación , logopedia y terapia ocupacional desde As Neves para todos los vecinos y las vecinas de la comarca del Condado y de Paradanta.

El edificio se vio afectado por los incendios de 2017

Se trata de un convenio en el que la Administración local liderada por el alcalde Xosé Manuel Rodríguez cede ese espacio municipal con el objetivo de que la cooperativa disponga de un local en el que poder desarrollar los servicios. El regidor ha visitado ya las obras de adaptación que se están llevando a cabo en la antigua escuela, que estuvo afectada por los incendios que asolaron al municipio en el octubre de 2017, y apunta que “desde el Concello vimos la propuesta de Micelio una oportunidad de poder ofrecer a los vecinos y a las vecinas de As Neves un servicio que no existía hasta ese momento” por lo que “aprovechamos la posibilidad de disponer de edificios públicos, que no se utilizan durante todo el año”.

Según explica la cooperativa Micelio, el objetivo es “aprovechar todo el potencial del rural para la práctica clínica de la logopedia y la terapia ocupacional”. Una circunstancia idónea para “realizar tratamientos de neurorehabilitación, interactuando con el entorno, para mejorar la calidad de vida de las personas”.

Los servicios que se empezarán a ofrecer a los usuarios y usuarias a partir de la segunda mitad de este mes en la antigua escuela de Santiago de Ribarteme responden a las necesidades de la población, “muchas de ellas detectadas desde los Servicios Sociales del propio Concello”, explica la Administración local. Micelio trabajará “en red con el servicio de atención temprana”, explica el gobierno municipal y “asesorará y orientará a las familias que lo necesite”. Además, “las acompañará en el proceso de adaptar el hogar a las necesidades del paciente en productos de apoyo y ortoprotésicos”.

Micelio es una cooperativa sin ánimo de lucro que contribuye a complementar los servicios sociales “lo cual nos parece una buena manera de hacer crecer y mejorar la calidad asistencial con la que cuenta la ciudadanía, aprovechando los recursos públicos”, concluye el regidor.