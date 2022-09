El Concello de Ponteareas estudia posibles sanciones económicas a la empresa a la que adjudicó el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Y es que las trabajadoras inician este jueves 12 de septiembre una huelga en la que solo realizarán servicios mínimos, según explica una de las representantes sindicales, Digna Cardoso.

Explica Cardoso que “iremos a las casas de los usuarios y de las usuarias a pie o en bicicleta, pero no en nuestro coche porque no nos lo podemos permitir”. Piden las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar de Ponteareas que se actualice el precio por kilometraje que deben realizar para acudir a los domicilios de los usuarios hasta los 0,21 céntimos por cada uno de ellos.

La representante sindical explica que “el Concello ya les avisó por activa y por pasiva a la empresa que deben cumplir con el convenio”. Con todo, ante el no avance de las negociaciones para que así sea, el Ayuntamiento ha confirmado a FARO que “pondrá las sanciones que correspondan”. Estudian sanciones de tipo económicas “que variarán según el caso”.

Atrasos

De esta manera, en medio de un conflicto entre la empresa adjudicataria del servicio, las trabajadoras y el propio Concello, a partir del jueves las trabajadoras del SAF de Ponteareas harán solo los servicios mínimos, “será llegar y asear y pasaremos al siguiente usuario”.

Avisan que “no haremos el horario completo, a ver si así los usuarios protestan y nos empiezan a escuchar”. Otra de las reivindicaciones del SAF es que “nos paguen los atrasos de la actualización del sueldo según el convenio, pero la empresa nos dijo que hasta que el Ayuntamiento garantice que realizarán un nuevo concurso no lo harán”.