La piscina de A Ramallosa vuelve a los 28º

“Ya se puede nadar”, comentaban ayer varias usuarias a las puertas de la piscina mancomunada de A Ramallosa. Tras cientos de reclamaciones presentadas a lo largo de las últimas semanas y las protestas protagonizadas por abonados del centro deportivo por la bajada de la temperatura del agua de 28 grados a 25, ayer se encontraron con unas condiciones más “idóneas” para realizar sus ejercicios, 27,7 grados en concreto. La concesionaria del servicio, la empresa Serviocio, ha restituido la temperatura tras llegar a un acuerdo con el organismo comarcal. La compañía se compromete a mantener los parámetros siempre y cuando pueda dejar la gestión de la instalación en mayo.

Así lo confirmó ayer el alcalde de Nigrán, Juan González, que preside la Mancomunidade do Val Miñor este año, tras mantener una reunión con el máximo responsable de la empresa, Roberto Ramos, el viernes, a raíz de las movilizaciones de los abonados y de la carta oficial remitida a la compañía para exigir la restitución de la temperatura. Según González, la adjudicataria había decidido rebajar la temperatura con la intención de reducir los costes de la explotación, cuya rentabilidad económica se ha visto “gravemente” afectada por las numerosas bajas ocasionadas por las restricciones de la pandemia y, más recientemente, por la escalada de precios de los suministros. “Comprendemos a situación pero non imos consentir que a calidade do servizo baixe, porque non hai que esquecer que se trata dun servizo relacionado coa saúde e coa práctica de deporte, especialmente para os maiores e os nenos”, indica el regidor.

La Mancomunidade anunció la pasada semana la contratación de una auditoría, que está en marcha, y la redacción de las bases para sacar a concurso el servicio cuanto antes para que la próxima concessionaria esté contratada en mayo, cuando finaliza el contrato actual. Serviocio valora especialmente esta medida porque, señala González, “quere deixar a xestión da piscina en canto remate a concesión, sen continuar cunha prórroga”.

Los usuarios se mostraban ayer escépticos. Aunque sí notaron el agua “menos fría” que en los últimos tiempos, circunstancia que llevó a muchos de ellos a dejar de nadar para evitar problemas de salud, no descartan continuar con las protestas para exigir a la Mancomunidade que mejore el mantenimiento del entorno.