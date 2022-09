El IES Auga da Laxe protesta contra el recorte del profesorado

Cuatro profesores ha perdido el instituto Auga da Laxe de Gondomar en dos cursos, desde que se desató la pandemia. Tras recortar la Consellería de Educación la plantilla en tres docentes el año pasado, la comunidad escolar se encuentra al comienzo del nuevo curso con otro menos. Más de doscientas personas protestaron ayer contra los tijeretazos de personal de la Xunta en las inmediaciones del centro educativo, convocadas por la Anpa As Gaiandas.

Tras una pancarta, los manifestantes reivindicaron la recuperación del cupo de profesorado para “manter un ensino público de calidade”. “Lamentablemente, a Consellería de Educación ten en conta unicamente criterios como o número de alumnos e o cómputo de horas de clase, sen valorar outros aspectos importantes como as necesidades educativas do alumnado máis vulnerable, as horas de prácticas de laboratorio ou de idiomas, a xestión de recursos como a biblioteca escolar, o plan dixital ou o valor engadido que teñen para a formación do alumnado os diferentes programas educativos que fomentan a igualdade, a inclusión ou o respecto cara a diversidade”, explicaron.

La comunidad escolar apunta a la necesidad de organizar 1º de ESO en tres aulas al presentar el 60% necesidades especiales, pero tendrán que repartirse en dos

El claustro había remitido un escrito a la consellería en junio para solicitar la recuperación de la plantilla con el fin de mantener actividades como las horas de conversación en lenguas extranjeras, la oferta de materias optativas y el número de alumnos por asignatura, la adecuada atención al alumnado cuando falta algún profesor, el amplio programa de actividades extraescolares y complementarias como salidas pedagógicas, intercambios, el club de igualdad, charlas, talleres de música, conciertos, exposiciones, actividades deportivas, entre otras cuestiones.

El texto hacía referencia concreta a la necesidad de organizar para este curso tres grupos de 1º de ESO frente a los dos grupos de años anteriores porque “case un 60% do alumnado que este ano temos nese nivel precisa algún tipo de medida de atención á diversidade e ter grupos menos numerosos permitiría traballar de xeito máis individualizado”, señalaba la carta. Pero en lugar de recuperar el profesorado de cursos anteriores, se aplica una nueva reducción, se quejan.