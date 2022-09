Aprendices de naturalistas en Soutomaior

El Castillo de Soutomaior suma un nuevo atractivo a su oferta lúdica. En este caso dirigida a los más pequeños de la casa. Si hasta ahora los niños ya podían ser “detectives” de la fortaleza medieval, ahora van a poder convertirse también en “naturalistas” de su jardín de Excelencia Internacional de una forma amena e interactiva gracias a la nueva herramienta didáctica que ha puesto a su disposición la Diputación provincial.

El libro “Los secretos del Jardín de Soutomaior” busca, con el reto de diferentes pruebas, enriquecer la experiencia de los pequeños en su visita al castillo, acercándoles de una manera lúdica el “potencial histórico y botánico” del jardín, una joya botánica incluida en la Ruta Europea de Jardines Históricos.

El trabajo busca “crear conciencia entre as nenas e nenos da marabilla de castelo e do seu xardín", destaca Carmela Silva

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, destacó que la publicación está enfocada especialmente a los alumnos de Educación Primaria y se repartirá a partir del inicio del próximo curso entre las familias y niños que visiten el recinto de Soutomaior. Con un diseño cuidado, busca “crear conciencia entre as nenas e nenos da marabilla de Castelo e do seu Xardín, que é un grande orgullo e unha peza extraordinaria do noso patrimonio”.

El libro estará disponible en gallego y castellano y será una “aventura” en la que los pequeños lectores tendrán varios retos, como un plano del jardín con piezas de puzzle para situar distintos elementos, juegos en los que deberán relacionar descripciones de partes del jardín con sus fotografías, adivinanzas, crucigramas, sopa de letras y diversas cuestiones sobre la historia y las distintas especies vegetales que ofrece el recinto con las que podrán conseguir el carné acreditativo de “naturalista do Castelo”.