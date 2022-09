Un gran mural cambia el aspecto del antiguo apeadero de Chapela

El antiguo apeadero de Chapela, inicio de la senda verde de más de 4 kilómetros que une la parroquia chapelana y el centro comercial Vialia de Vigo por el antiguo trazado ferroviario, ofrece un nuevo aspecto con los coloridos murales que decoran sus edificios. El grupo de participación juvenil “Axentes do cambio”, bajo la dirección de la artista plástica redondelana Paula Amoedo, acaba de rematar el trabajo para mejorar la estética de esta zona con el que dejan claro la apuesta de la juventud por la igualdad y la diversidad.

La vía verde de Chapela se ha convertido en solo unos meses, desde su inauguración a principios de año, en una de las zonas de paseo más concurridas del municipio tanto por peatones como por ciclistas. “Era preciso darlle unha continuidade estética á senda verde e recuperar visualmente as dúas edificacións que, no seu momento, foron o apeadeiro do ferrocarril ao seu paso por Chapela”, justifica la alcaldesa Digna Rivas.

Apuesta por la diversidad

De las dos edificaciones existentes en el antiguo apeadero, el grupo de participación juvenil se encargó de recuperar una de las paredes del inmueble pequeño con un proyecto propio, “Amor é amor”, con la colaboración de la artista plástica Paula Amoedo, con el que tratan de dejar patente la necesidad de apostar por la igualdad y la diversidad como elementos para lograr una sociedad más justa.

El resto de fachadas del edificio serán decoradas por Amoedo “cun traballo que nos sorprenderá e no que a artista plasma a súa sinal de identidade”, explica alcaldesa.

El otro edificio del apeadero antiguo también ofrece una nueva imagen con sus fachadas decoradas a principios del pasado mes con las obras de la artista Pilar Alonso con una propuesta que busca simbolizar la unión de dos zonas, separadas durante décadas por una vía ferroviaria, ahora convertidas en nexo de unión y zona común de convivencia.