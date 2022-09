La organización del festival Barbeira Season Fest tomó ayer la decisión de cancelar su última jornada, que debía celebrarse hoy, ante las previsiones meteorológicas que anuncian fuertes rachas de viento. El director del festival, Isaac González, explicó que, ante esta amenaza, “está por riba de todo a seguridade do público, dos artistas, de todo o equipo humano que traballa nesta cuarta edición e, ao estar o recinto do festival emprazado no centro da vila, da propia veciñanza de Baiona”. La devolución del dinero de las entradas se puede solicitar en la taquilla.

La jornada de ayer se celebró con normalidad con una gran asistencia de público con los conciertos de bandas emergentes como Cora Yako, Miniño, Eterna Joventut, Marta Movidas y Tú peleas como una vaca, seguido por la tarde por las actuaciones de Eme DJ, Maika Makovski y Zahara.