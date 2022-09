Un operario que resultó herido en la tarde de ayer viernes al caerle un muro encima mientras realizaba trabajos en una piscina particular de Mos, situada en O Camiño da Cachada. El 112 Galicia recibió el aviso de un particular cerca de las 20:00 y de inmediato informó a los Bomberos de O Porriño y al GES de Mos, aunque, finalmente, no tuvieron que hacer uso del material de excarceración, puesto que, los particulares que se encontraban en el lugar de los hechos pudieron liberar ellos mismos al herido.

Los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local también fueron informados del suceso por el 112 Galicia.