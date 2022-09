La comunidad de montes de A Picoña, en Salceda de Caselas, denuncia el abandono de los montes privados. Según los datos de los comuneros, de las 12 hectáreas que calcinó el fuego en el incendio que sufrió la parroquia el pasado domingo, 10 pertenecen a fincas de particulares. “Es un problema muy grande el que tenemos aquí”, explica el vocal Jose Manuel Piñeiro. Una circunstancia a la que se suma la “dificultad de la administración para poder identificar a los propietarios para requerirles la obligación de tener acondicionado su monte”, lamenta Piñeiro.

Salceda de Caselas sufrió un incendio el pasado domingo en la parroquia de Picoña. Un incendio que comenzó por la tarde y que hasta las 5.00 horas de la madrugada los efectivos de extinción de incendios de Medio Rural no consiguieron controlar.

"Casi la totalidad del monte que ardió está descuidado y pertenece a particulares", se quejan

Y es que, según explica el vocal de la comunidad de montes de A Picoña, José Manuel Piñeiro, “casi la totalidad del monte que ardió estaba descuidado y pertenece a particulares”. Califica esta circunstancia de “un problema muy grande que tenemos en la parroquia” porque “la gente ha dejado de trabajar las fincas y las ha abandonado, además han dejado que crezcan pinos y eucaliptos, que son árboles que rápidamente propagan el fuego”.

Otra dificultad añadida, explica Piñeiro, “es que se trata de microparcelas, que no tienen caminos intermedios por los que acceder, y no cuentan con cortafuegos, por lo que luego no resulta fácil controlar los incendios”.

Aunque por ley los propietarios de las fincas que estén cerca de las viviendas deben mantenerlas limpios, el vocal de la comunidad de montes lamenta que “la administración tiene dificultades a la hora de encontrar a los propietarios porque muchos de ellos ya se han muerto, han emigrado o están mal localizados”.

Esta circunstancia asusta a los comuneros porque “incendios seguirá habiendo pero lo que hay que conseguir es que resulten fáciles de atajar”.

En el caso del fuego que se produjo en la parroquia el domingo, el comunero habla de “una clara intencionalidad” porque “prendieron fuego al menos en tres focos diferentes,”. Cree que “se aseguraron de que las labores no fueran fáciles”.